Сьогодні, 11 квітня, у кількох пунктах пропуску Львівської області спостерігали накопичення автотранспорту на в’їзд в Україну.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, пише ЛБ.

Станом на ранок на в’їзд в Україну:

у пункті пропуску «Угринів» очікували 10 легкових автомобілів;

у «Краківці» – 60 авто;

у «Шегинях» – 70 авто.

Також фіксували накопичення автобусів на в’їзд в Україну. У «Краківці» – 6, у «Шегинях» – 10.

Водночас на інших пунктах пропуску Львівщини рух був вільним. У напрямку виїзду з України накопичення не зафіксували.Тому прикордонники рекомендували врахувати поточну ситуацію під час планування поїздки та обирати менш завантажені пункти пропуску.