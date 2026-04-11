За оцінками американської розвідки, Китай може посилити військову підтримку Ірану, передавши системи ППО, що потенційно змінить баланс у регіоні після крихкого перемир’я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За інформацією трьох джерел, обізнаних з останніми оцінками розвідки, йдеться, зокрема, про переносні зенітні ракетні комплекси (ПЗРК), які можуть становити загрозу для низьколітаючих військових літаків і вже використовувалися під час нещодавнього конфлікту між Іраном та США.

Зазначається, що постачання може здійснюватися через треті країни, щоб приховати реальне походження вантажів.

Крім того, існує ймовірність того, що Іран може використовувати період перемир’я для поповнення запасів озброєнь за допомогою зовнішніх партнерів.

У Пекіні ці звинувачення заперечують. Речник китайського посольства у Вашингтоні заявив, що Китай “ніколи не надавав зброю жодній зі сторін конфлікту”.

“Як відповідальна велика держава, Китай послідовно виконує свої міжнародні зобов’язання. Ми закликаємо американську сторону утриматися від безпідставних звинувачень, зловмисного встановлення зв’язків та сенсаційності; ми сподіваємося, що відповідні сторони докладуть більше зусиль, щоб допомогти деескалації напруженості”, – заявив речник.

Водночас американські джерела припускають, що Китай продовжує постачати Ірану технології подвійного призначення, які дозволяють розвивати військові системи, хоча прямі поставки озброєнь означали б суттєве загострення ситуації.

Крім того, джерела зазначили, що китайська сторона також може аргументувати, що системи протиповітряної оборони мають оборонний, а не наступальний характер, тим самим відрізняючи свою підтримку від підтримки Росії.