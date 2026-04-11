В Україні за останні 10 років кількість вчителів віком до 30 років скоротилася вдвічі. Попри те, що держава щороку випускає 10 тисяч дипломованих педагогів, переважна більшість із них не доходить до роботи у школах.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів голова комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

За словами Сергія Бабака, ситуація з молодими кадрами зараз критична для виживання освіти. Він з колегами аналізував, як змінювалася кількість вчителів різного віку.

“За останні 10 років кількість вчителів, молодших 30 років, зменшилася в два рази. Вони не йдуть в професію. Ми кожного року замовляємо і випускаємо 10 тисяч студентів з педагогічною освітою, які закінчили університети. В професію в середньому доходять трішки менше, ніж 20%. 8 тисяч майбутніх педагогів не йдуть працювати педагогами, вони йдуть на іншу роботу. Для нас це критично”, – зазначив Бабак.

Він підкреслив, що 10 тисяч нових фахівців – це не цифра з неба, а саме та кількість людей, яка потрібна щороку, щоб у країні була стала кількість вчителів. На думку посадовця, вирішити цю проблему можна лише через реформу оплати праці.

Саме реформою зарплати можна вирішити питання молодого вчителя, переконаний Сергій Бабак.

“Чому колись прописали в законі три мінімалки? Це три мінімалки для молодого вчителя. Важливо, щоб молодий вчитель після університету міг прийти на першу свою роботу і отримати достойну зарплату. Три мінімалки – це майже 25 тисяч, а середня по країні зарплата зараз 27. Це вже щось, з чого можна починати. А з отриманням стажу, він би отримував все більше, до 40–50 тисяч. І це те, що ми вимагали від Кабміну, і це те, що ми вимагаємо останні чотири місяці”, – наголосив голова комітету.

Він також звернув увагу на міжнародний досвід, посилаючись на дослідження OECD, які підтверджують пряму кореляцію між рівнем заробітної плати вчителя і якістю освіти.

У цьому дослідженні йшлося про те, що підвищення зарплати молодим вчителям до рівня приблизно середньої по країні позитивно впливає на якість освіти. Бо приходять молоді, мотивовані вчителі, які вчать по–сучасному.

“У нас середній вік вчителя в школах зараз – 47-48 років. Це саме середній вік, тобто є молодь після університету, а є ті, кому за 70. І ми будемо втрачати фахівців з об’єктивних причин: будуть йти з професії старші, але не будуть приходити молоді”, – резюмував він.