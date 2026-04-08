Від початку дії воєнного стану, з 24 лютого 2022 року, в Україні зафіксовано більш ніж 600 випадків опору працівникам Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), три військовослужбовця ТЦК та СП загинуло, повідомили агентству “Інтерфакс-Україна” в Національній поліції.

“З початку воєнного стану станом на 5 квітня 2026 року поліцією задокументовано 611 фактів опору (нападу) працівникам ТЦК та СП у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків. Три військовослужбовця ТЦК та СП загинуло”, – розказали в Нацполіції.

За інформацією Нацполіції, найбільше випадків нападу на працівників ТЦК зафіксовано у Харківській області – 68, в Києві – 53 факти та у Дніпропетровській області, де задокументовано за час війни 44 таких випадка.

Крім того, за даними Нацполіції, аналогічні факти мали місце у Волинській області (38), Львівській (37), Одеській (36), Чернігівській (33) та в ряді інших областей України.

Що стосується тенденції, то йдеться про збільшення числа таких правопорушень. Зокрема, як уточнили в Нацполіції, у 2022 році було зафіксовано 5 таких інцидентів, у 2023 році – 38. “За 2024 рік зафіксовано 118 випадків нападу на представників ТЦК, у 2025 році загальна кількість інцидентів становила 341. З початку 2026 року фактів опору ТЦК вже зафіксовано більше сотні”, – підсумували в поліції.

Як повідомлялося, тільки за останній тиждень в Україні сталося три випадки нападу на представників ТЦК із тяжкими наслідками.

Так, у Львові 2 квітня внаслідок ножового поранення в шию помер 52-річний чоловік – військовослужбовець ТЦК та СП. На чоловіка напали на вулиці Патона під час заходів оповіщення. Нападник втік із місця події, але за кілька годин його затримали, зловмисником виявився працівник львівської митниці, якому вже повідомлено про підозру і взято під варту.

4 квітня у Вінниці чоловік із ножем напав на працівників ТЦК та СП і поранив двох військовослужбовців, одного з них госпіталізували до реанімації. За даними місцевого ТЦК, нападник – цивільний громадянин, порушник військового обліку з 2025 року, поліція його затримала.

В понеділок, 6 квітня, у Харкові під час проведення заходів із оповіщення військовозобов’язаних цивільний громадяни напав з ножем на військовослужбовців ТЦК, одного з військовослужбовців шпиталізовано. Нападника також затримано.