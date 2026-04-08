Відомий футбольний тренер Мірча Луческу підготувався до своєї смерті. Понад 10 років тому Містер придбав місце для останнього упокою.

Про це пише Телеграф.

Що потрібно знати

Луческу помер в Університетській лікарні Бухареста.

Тренер буде похований у сімейному склепі.

Сімейна гробниця Луческу знаходиться в елітному місці.

Мірча буде похований у сімейному склепі на цвинтарі Беллу у Бухаресті. Про це повідомляє fanatik.ro.

Могила не відрізняється помпезністю, але побудована з елегантністю та увагою до деталей. Сімейне поховання Луческу розташоване на головній алеї цвинтаря Беллу, біля входу, що вважається найпрестижнішим місцем на найбажанішому цвинтарі Румунії.

“Ранг, слава, багатство, все на землі закінчується, хоч би яка краса існувала, все гине і зникає. Живі, скільки справ, пам’ятників, добрих вчинків ви не залишили по собі”, – таки напис висічений на родинній гробниці Луческу.

Цвинтар Беллу, заснований у 1858 році на землі, подарованій бароном Барбу Беллу місту Бухаресту, внесений до списку історичних пам’яток у 2010 році й що входить до Асоціації значних цвинтарів Європи, є останнім домом для румунської еліти протягом понад 160 років.

Цей цвинтар протягом десятиліть функціонує як ринок посмертної нерухомості, один із найпрестижніших і найдорожчих у Румунії. Сімейна гробниця Луческу належить до категорії тих, що коштують “кілька десятків тисяч євро”.

Нагадаємо, у неділю, 29 березня, 80-річного Луческу було госпіталізовано під час тренування збірної Румунії. Йому було встановлено дефібрилятор, а на п’ятницю, 3 квітня, планувалася виписка тренера. Лікар заборонив Мірчі залишати лікарню, що того дня врятувало іменитому тренеру життя — він переніс серцевий напад у медичній установі, а не вдома. 5 квітня стан Містера погіршився, його перевели до палати інтенсивної терапії.

Сім’я встигла попрощатися із Луческу. У лікарні була помічена його дружина Неллі, а син Резван, головний тренер грецького ПАОКу, прилетів до Бухаресту на приватному літаку.