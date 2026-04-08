Росіяни планують створення буферної зони у Вінницькій області зі сторони невизнаного Придністровʼя, однак сил для реалізації наміру вони не мають

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса в інтервʼю РБК-Україна.

З його слів, ворог не відмовився від планів створити буферну зону у Харківській, Сумській і Чернігівській областях, від намагань захопити Запоріжжя та Херсонщину, а в довгостроковій перспективі – Миколаївщину й Одещину.

“Мало того, у них у планах навіть з’явився пункт щодо створення буферної зони у Вінницькій області зі сторони невизнаного Придністров’я. Це вперше зафіксовано у них плани такого характеру. Відверто кажу, що панікувати тут не варто, тому що на даний момент я не бачу у них сил для реалізації усіх цих намірів”, – сказав Паліса.

За його словами, в межах весняно-літньої кампанії окупанти концентруватимуться на Донбасі.

“І також за сприятливих для них умов вони будуть розвивати і нарощувати зусилля на Південному напрямку – це Олександрівський та весь Запорізький напрямок”, – додав заступник керівника ОП.