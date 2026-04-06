В одному з районів зафіксовано влучання у багатоповерхівку. Серйозні руйнування з п’ятого по третій поверхи. Під завалами можуть перебувати люди, — повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

“Внаслідок нічної ворожої атаки, на жаль, відомо про трьох загиблих, серед них – дитина. Мої щирі співчуття рідним та близьким.

Також 10 людей постраждали. 2 людини у важкому стані госпіталізовані: один пацієнт перебуває в нейрохірургії, інший – у відділенні інтенсивної терапії опікового профілю. 8 людей перебувають у стані середньої важкості. Серед них 2-річна дитина та двоє підлітків 17 та 18 років. Всім надається необхідна медична допомога.

У Приморському районі пошкоджено житловий багатоповерховий комплекс та 7 приватних будинків. Комунальні служби розчищають території та закривають віконні отвори. Районна адміністрація проводить консультації для мешканців.

У Київському районі триває ліквідація наслідків та обстеження пошкоджених об’єктів. Постраждав один багатоповерховий будинок, 5 приватних будинків, приватний дошкільний заклад, магазин та 27 автомобілів.

На місцях працюють оперативні штаби. Задіяні всі комунальні служби та спецтехніка. Фахівці приймають заяви від власників пошкодженого житла на отримання допомоги з міського бюджету та за програмою «єВідновлення».На місці триває рятувальна операція, задіяні всі екстрені та комунальні служби.

Також у цьому ж районі зафіксовано влучання у низку приватних будинків. Вже відомо про п’ятьох постраждалих, які доставлені до медичного закладу. На місцях розгортаються оперативні штаби”.

Як повідомляють місцеві пабліки, внаслідок дронового удару утворилася величезна діра у будинку на Таїрова. Число продовжує зростати. У всіх — стан переважно середньої тяжкості.

Ще один співробітник поліції постраждав під час потрапляння дрона в управління патрульною поліцією.

Хлопець, 29 років – опіки обличчя, ранки, вибухова травма

Дівчина, 34 роки – осколкове поранення гомілки, садна обличчя

Чоловік, 50 років – осколкові поранення обох гомілок

Дівчина, 22 роки (30-й тиждень вагітності) – перелом гомілкостопа та кісток тазу

Жінка, 52 роки – перелом правої гомілки

Жінка, 33 роки – ЧМТ, струс, опіки (~10% тіла), садна

Чоловік, 41 рік – отруєння продуктами горіння

Співробітник спецпідрозділу поліції, 39 років – перелом п’яти.