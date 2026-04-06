Ключовий нафтовий порт росії усть-луга на Балтійському морі відновив завантаження сирої нафти після кількох днів перебоїв. У суботу там почало завантаження судно класу Aframax, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Перевалка в усть-лузі, одному з головних західних експортних вузлів російської нафти, була зупинена наприкінці березня на тлі посилення українських ударів по енергетичній інфраструктурі вздовж узбережжя Балтійського моря. За даними Bloomberg, російський оператор нафтопроводів “Транснефть” не надав коментаря щодо відновлення роботи термінала.

Раніше Bloomberg повідомляв, що супутникові знімки не фіксували видимих пошкоджень саме на нафтотерміналі “Транснефти” в усть-лузі, хоча сліди пожеж були помітні на сусідніх енергетичних об’єктах. Водночас Україна продовжує атаки на російську нафтову інфраструктуру в Балтійському регіоні, намагаючись ускладнити експорт і зменшити нафтові доходи рф.

Відновлення стабільних відвантажень з усть-луги може частково послабити напругу на світовому нафтовому ринку. Це відбувається на тлі зростання цін на енергоносії через бойові дії на Близькому Сході та ризики для морської логістики в районі Ормузької протоки.