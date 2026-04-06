У Новоросійську вкотре уражено нафтовий термінал «Шесхарис», на місці почалася пожежа.

За наявними матеріалами в медіа моніторинговий канал Кіберборошно повідомляє, що зафіксовано влучання по трьох об’єктах:

1) Причал №1, на ньому зафіксовано найбільш масштабне горіння через вилив нафти –

2) Причал №2

3) Вузли СИКН та запірна арматура трубопровідної системи, які контролюють роботу нафтоналивних причалів – вузлова інфраструктура, що забезпечує комерційний облік і розподіл потоків нафти між причалами Пошкодження одночасно двох основних причалів і вузлів СИКН означає фактичну зупинку відвантаження.

Економічний ефект атаки – пряме скорочення валютних надходжень від нафтового експорту, який є одним з основних джерел фінансування російської воєнної машини. Кожен день простою терміналу – це недоотримані мільйони доларів від продажу нафти.