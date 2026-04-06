Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.04.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 304 490 (+940) осіб
танків – 11 841 (+2) од.
бойових броньованих машин – 24 360 (+10) од.
артилерійських систем – 39 497 (+58) од.
РСЗВ – 1 719 (+0) од.
засоби ППО – 1 338 (+0) од.
літаків– 435 (+0) од.
гелікоптерів – 350 (+0) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 221 396 (+1 953) од.
крилаті ракети – 4 517 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни– 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 87 614 (+259) од.
спеціальна техніка – 4 112 (+0) од.
Дані уточнюються.