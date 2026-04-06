Торгівля між Україною та Сирією з моменту відновлення дипломатичних відносин зросла у 9 разів, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на платформі X, у неділю, за результатами візиту президента України до Сирії, пише Iнтерфакс.

В ході візиту Сибіга провів переговори з міністром закордонних справ Сирії Асаадом Хасаном аш-Шейбані.

“Ми обговорили низку важливих напрямів та ініціатив, передусім – пов’язаних із безпекою.Безпека Європи та Близького Сходу є взаємопов’язаною. Ми продовжимо спільну роботу задля досягнення сталого миру для наших народів”, – написав Сибіга на платформі X у неділю.

Також темою переговорів стала логістика торгівельних шляхів, продовольча безпека, зокрема – внесок України через такі ініціативи, як “Зерно з України”.

“Двостороння торгівля вже зросла у дев’ять разів з моменту підписання Спільного комюніке про відновлення дипломатичних відносин, і ми бачимо чіткі можливості для її подальшого розширення”, – зазначив Сибіга на X.

Сторони погодилися заново відкрити посольства у Києві та Дамаску в якості кроку до зміцнення партнерства.