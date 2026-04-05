Про розмову Головком Сирський повідомив у соцмережах.

“Провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі – командувачем збройних сил США в Європі генералом Алексусом Гринкевичем.

Поінформував про поточну обстановку в районах ведення бойових дій, активність російських окупантів на ключових напрямках фронту та наші успіхи у знищенні противника і звільненні територій. Втрати росіян вже кілька місяців поспіль перевищують поповнення, яке надходить в бойові підрозділи.

Окремо розповів про особливо жорстоку “тактику” війни росіян проти мирного цивільного населення, про повітряні удари по наших населених пунктах та об’єктах критичної інфраструктури.

Для подальшого стримування наступальних угруповань рф, щоб запобігти вбивствам мирного цивільного населення та забезпечити протиповітряний захист наших міст і селищ, Україна потребує продовження міжнародної військової допомоги, стабільних поставок озброєння, насамперед – засобів ППО та боєприпасів для них. Окрім цих питань також під час розмови обговорили перелік пріоритетних потреб України за програмою PURL, відповідно до якої європейські країни та Канада оплачують американську військову підтримку.

Подякував колезі за його, а також з боку НАТО та Сполучених Штатів, стійку підтримку України та Сил оборони.

Разом сильніші!