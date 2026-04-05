Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:30 ранку 5 квітня.

За минулу добу в Миколаївській області було збито/подавлено шість ударних БпЛА типу «Shahed 131/136» і безпілотників-імітаторів різних типів.

Внаслідок атаки та падіння уламків у Миколаєві виникли пожежі мікроавтобусу та гаражного приміщення, які були оперативно ліквідовані рятувальниками. Постраждалих немає.

Баштанський район

Учора ворог атакував Березнегуватську громаду ударним дроном, тип якого встановлюється. Внаслідок чого постраждало подружжя – 45-річний чоловік та 34-річна жінка, їх госпіталізовано. На ранок стан постраждалих середньої важкості, без погіршення. Крім того, знищено легковий автомобіль.

Миколаївський район

Учора ворог атакував двома FPV-дронами Куцурубську та Очаківську громади. Також зранку ворог завдав удару, попередньо з РСЗВ, по Очаківській громаді, внаслідок чого пошкоджено легковий автомобіль. Постраждалих немає.