Уявіть місто: рівні квартали, багатоповерхові будинки з цегли, продумана каналізація і навіть туалети зі змивом.

Звучить як урбаністика XXI століття?

Насправді це Індська, або Хараппська цивілізація (її ще називають цивілізацією Долини Інду), і їй понад чотири тисячі років.

Вона розвивалася паралельно з Давнім Єгиптом і Месопотамією, залишила після себе міста – і водночас безліч запитань, пише ВВС.

Ми досі не можемо прочитати їхні тексти. І, можливо, досі недооцінюємо, наскільки сучасним було їхнє мислення.

Є підстави вважати, що їхнє суспільство могло бути значно справедливішим, ніж у сусідів.

Ким вони були?

Свого розквіту Індська цивілізація досягла в період між 2600 і 1900 роками до н.е., хоча її витоки сягають значно глибше – приблизно 4000 року до н.е., розповідає Сангаралінгам Рамеш, викладач Оксфордського університету та Університетського коледжу Лондона.

Осередком цієї цивілізації була річка Інд – на території сучасних Пакистану та Індії. Вона охоплювала як сільські громади, так і понад 1400 міст і поселень, серед яких найбільшими були Хараппа та Мохенджо-Даро.

За своїми масштабами ця цивілізація перевершувала і Давній Єгипет, і Месопотамію, об’єднуючи близько мільйона людей у 80 тисяч поселень, вказує Рамеш.

І є кілька причин, чому цю цивілізацію вважають винятковою.

1. Містобудування, що випередило свій час

Індська була однією з перших цивілізацій, де будинки були з цегли стандартного розміру.

“Міста сплановані за чіткою сіткою: прямі вулиці, продумана інфраструктура. У будинках – колодязі та туалети. Під вулицями – система каналізації, яка з’явилася ще за 2000 років до римлян”, – розповідає Рамеш.

Це не просто інженерія – це мислення.

Мешканці розуміли цінність гігієни, контролю води й міського комфорту.

Підпис до фото,Багатоповерхові будинки, прямі вулиці, каналізація та громадські лазні – і це давні міста

Щільність міст полегшувала постачання товарів і розвивала торгівлю.

“Їхні торговельні зв’язки простягалися до Месопотамії: вони продавали та обмінювали деревину, намисто, мідь, золото та бавовняні тканини”, — додає Рамеш.

2. Колективне управління

Організація міст свідчить про налагоджену систему управління.

“Міську інфраструктуру підтримувала ефективна влада”, – відзначає Рамеш.

“Управління було колективним, а не централізованим. Археологи не знайшли палаців чи інших ознак привілейованої еліти”.

Підпис до фото,Ця фігурка – лише маленький шматочок світу Долини Інду

На відміну від Єгипту та Месопотамії, де влада зосереджувалася в руках фараонів чи царів, тут рішення ухвалювали спільно.

За словами вченого, це робить Індську цивілізацію особливою.

3. Менше війни – більше рівності

Соціальні відмінності існували, але не кричущі. Будинки різнилися за розміром, проте без контрасту.

І ще один факт, який інтригує дослідників: у цій цивілізації майже немає слідів війни.

Мало зброї, мало зображень бойових сцен, низький рівень травм серед знайдених скелетів. Це не означає повну відсутність конфліктів – але, схоже, насильство не було визначальною частиною життя.

Підпис до фото,Низький рівень травм черепа свідчить про мирний побут

Таємниці письма

Загадка – писемність цивілізації.

Короткі написи – лише кілька символів – досі не піддаються розшифруванню.

Попри десятки спроб і гучні заяви, жодна версія не отримала наукового підтвердження.

Підпис до фото,Письменність давньої цивілізації розшифрувати поки що не вдалося

При цьому комп’ютерний аналіз показує: у письмі є логіка та правила, що відкриває шлях до величезного обсягу знань про вірування, торгівлю та життя цивілізації.

Відповідь десь поруч. Але ми все ще не знайшли ключ, каже Сангаралінгам Рамеш.

Підпис до фото,Що їли, як будували і у що вірили? Розшифровка письма дасть відповіді

Чому вони зникли?

Головна версія – зміни клімату.

“Близько 1900 року до н.е. міста почали занепадати, і люди поступово їх залишали. Археологи пов’язують це зі зміною мусонів”, – розповідає Рамеш.

Вітри змінювали ритм, річки й дощі стали мінливими й непередбачуваними, руйнуючи порядок життя.

У Мохенджо-Даро археологи знайшли сліди спроб захисту від повеней.

За словами вченого, розуміння цих подій важливе й для сучасних суспільств. Це нагадування: навіть високорозвинене, організоване й, можливо, доволі справедливе суспільство може зникнути під тиском змін, до яких воно не готове.

“Колективне управління дозволяло мислити стратегічно, але технологій для контролю клімату не було. У нас вони є – важливо використовувати їх розумно, щоб зберегти нашу цивілізацію”, – додає Рамеш.