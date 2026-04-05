У Кстово мешканці повідомляють про масовану атаку і не менше ніж про 20 потужних вибухів, що пролунали в районі НПЗ.
ТОВ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднафтооргсинтез» — один із найбільших та найстаріших у російській нафтопереробці.
За відкритими даними, потужність переробки нафти на кстовському НПЗ досягає до 17 млн тонн на рік, що виводить його до чотирьох провідних НПЗ Росії за обсягом переробки.
Основна продукція: автомобільні бензини (включаючи Євро-5 та високооктанові марки); дизельне паливо (включаючи зимові види); авіагас (реактивне паливо); мазут, бункерне паливо, бітум; нафтохімічна сировина, сірка та ін.