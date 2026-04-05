У Кстово мешканці повідомляють про масовану атаку і не менше ніж про 20 потужних вибухів, що пролунали в районі НПЗ.

ТОВ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднафтооргсинтез» — один із найбільших та найстаріших у російській нафтопереробці.

За відкритими даними, потужність переробки нафти на кстовському НПЗ досягає до 17 млн ​​тонн на рік, що виводить його до чотирьох провідних НПЗ Росії за обсягом переробки.

Основна продукція: автомобільні бензини (включаючи Євро-5 та високооктанові марки); дизельне паливо (включаючи зимові види); авіагас (реактивне паливо); мазут, бункерне паливо, бітум; нафтохімічна сировина, сірка та ін.