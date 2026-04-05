Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.04.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 303 550 (+1 180) осіб
танків – 11 839 (+4) од.
бойових броньованих машин – 24 350 (+6) од.
артилерійських систем – 39 439 (+61) од.
РСЗВ – 1 719 (+3) од.
засоби ППО – 1 338 (+0) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 350 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 219 443 (+2 427) од.
крилаті ракети – 4 517 (+0)од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 87 355 (+206) од.
спеціальна техніка – 4 112 (+3) од.
Дані уточнюються.