Як холодна зима вплинула на комарів і які фактори стримують їхню чисельність?

Комарів серйозно “потріпала” зима, але спалахи можливі в деяких місцях через високу вологість. Проте, природа має стримуючі фактори проти збільшення кількості цих кусючих комах.

Про це “Телеграфу” розповів доктор філософії в галузі “Біологія”, старший науковий співробітник лабораторії моніторингу природних екосистем Асканійського заповідника Руслан Мішустін.

За словами фахівця, сильні морози взимку створили несприятливі умови для розмноження комах. Личинки та яйця комарів просто не пережили їх — виживають одиниці з сотень чи тисяч, тобто першого покоління багато не буде — воно є визначальним у чисельності комах протягом сезону.

Комарі можуть масово розмножитись в деяких місцях

Парадоксально, але саме через морози та лід в деяких місцях можуть утворитися дуже сприятливі умови для комарів. Після зими збільшується кількість тимчасових водойм, де комарі можуть дуже сильно розплодитися. Та ентомолог заспокоює — у природі є стримуючі фактори. Перший — хижаки, які їдять комарів та їхніх личинок, наприклад, птахи, риби тощо. Другий фактор — зростання кількості хвороб комарів, яке виникає через скупченість. Для людей такі хвороби не є небезпечними, проте у комарів можуть відбутися грибкові та бактеріальні епідемії.