Про це повідомив президент Зеленський.

Під час зустрічі з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Стамбулі обговорили двосторонні відносини між нашими країнами, ситуацію у Європі та на Близькому Сході. Важливо, щоб спільні й скоординовані дії посилювали захист життя та дозволяли дати більше безпеки народам у кожній частині світу.

Домовились про нові кроки в безпековому співробітництві. Це стосується передусім тих речей, якими ми можемо підтримати Туреччину: експертиза, технології, досвід. Принципова політична готовність працювати разом є, і наші команди найближчими днями фіналізують деталі. Обговорили практичні кроки для реалізації спільних проєктів у розбудові газової інфраструктури, а також можливості спільної розробки газових родовищ.

Вдячний Президенту й народу Туреччини за послідовну підтримку нашої незалежності та територіальної цілісності. Цінуємо нашу тісну взаємодію протягом усіх цих років, яка дозволяє нам працювати над дійсно серйозними проєктами, які можуть посилити весь наш регіон.