Валіза, забута у сховищі канадського банку понад століття, виявила колекцію королівських коштовностей, які колись вважалися втраченими, зокрема знаменитий Флорентійський діамант. Захована імператрицею Зітою під час свого вигнання, ця знахідка відроджує давню історичну таємницю.

Про це пише Daily Galaxy.

Валіза належала імператриці Зіті, останній імператриці Австро-Угорщини. Коли її родина тікала від війни та політичних потрясінь на початку 20 століття, вона вирішила сховати частину своєї приватної колекції ювелірних виробів у Канаді, подалі від нестабільності Європи.

Згідно з повідомленою інформацією, сховище залишалося запечатаним понад 100 років, і кожне покоління поважало бажання Зіти зберегти його вміст у таємниці. Його нарешті відкрили її нащадки на чолі з Карлом фон Габсбург-Лотрінгенським, що підтвердило, що кілька відсутніх предметів насправді зберігалися весь цей час там.

Історія, сформована вигнанням та мовчанням

Історія починається з розпаду імперії Габсбургів після Першої світової війни. Приблизно в той час імператор Карл відправив частину сімейних коштовностей до Швейцарії. Після цього деякі предмети, включаючи Флорентійський діамант, зникли з офіційних записів. Згідно з історичними даними, згаданими в джерелі, багато хто вважав, що діамант був вкрадений або підроблений. Його присутність у валізі Зіти розповідає іншу історію.

Роками пізніше, у 1940 році, Зіта втекла з Бельгії разом зі своїми дітьми, коли прибули німецькі війська. Втеча була поспішною. Родина переїхала через Португалію, перш ніж осісти в Квебеку, де вони жили спокійнішим життям, далеко від свого колишнього статусу.

Чи нарешті повернувся Флорентійський діамант?

У центрі цього відкриття знаходиться валіза з Флорентійським діамантом, блідо-жовтим каменем вагою близько 137 каратів. Його історія сягає корінням у родину Медічі в Італії, перш ніж він став частиною колекції Габсбургів через шлюб. Як детально описано на Earth.com, діамант має подвійну трояндову огранку з трикутними гранями з обох боків. Колись він був частиною австрійських коронних коштовностей і з’являвся на церемоніальних костюмах, які носили такі особистості, як імператриця Марія Терезія.

У валізі також містилися інші предмети, такі як значки з коштовностями, шпильки для капелюхів угорських кольорів та декоративні банти, інкрустовані діамантами старовинної огранки та жовтими сапфірами. Ці предмети допомагають історикам краще зрозуміти, як такі предмети носили та використовували в той час.

Валіза, яка змінює сценарій

Зіта не просто сховала коштовності, вона також встановила чіткі правила. Валізу не можна було відкривати до 100 років після смерті Карла в 1922 році. Згідно зі звітом, її родина ретельно дотримувалася цих інструкцій, продовжуючи оплачувати сховище, не розкриваючи, що в ньому міститься.

Тепер, коли коштовності були знайдені, очікується, що їх виставлять у канадському музеї, перш ніж повернути на зберігання. Карл фон Габсбург-Лотрінген сказав, що хоче, щоб громадськість могла їх побачити, водночас визнаючи роль Канади в історії його родини.

«Наше щире бажання — зробити наші історично значущі приватні коштовності доступними для громадськості», — заявив він. «Ми хотіли б висловити свою вдячність народу Канади, який надав безпечний притулок нашій родині в 1940 році, захистивши її від надзвичайно складних обставин».

Водночас починають виникати питання щодо власності. Австрійська влада розглядає, чи повинні коштовності залишатися у родини, чи розглядатися як частина національної спадщини.