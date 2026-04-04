Канада оголосила про новий пакет гуманітарної допомоги для України на суму понад 50 мільйонів канадських доларів (приблизно 39 млн доларів США).

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Канади, передає «Апостроф».

Зокрема, державний секретар Рандіп Сараї заявив про виділення 51,1 млн доларів для підтримки України як у подоланні нагальних гуманітарних викликів, так і в процесі довгострокового відновлення та реформ.

Передбачається, що фінансування спрямують перевіреним міжнародним партнерам, які працюють безпосередньо на місцях. Кошти використають для забезпечення критично важливих потреб — зокрема екстреної медичної допомоги, житла, доступу до води, санітарії та продуктів харчування.

Окрім цього, частину допомоги планують спрямувати на посилення інституційної спроможності України. Йдеться про розвиток інклюзивних державних послуг, підтримку ветеранів, а також удосконалення системи державного управління відповідно до вимог європейської інтеграції.

У канадському МЗС наголошують, що ініціатива передбачає підвищення ефективності роботи державних органів, зокрема у впровадженні реформ, формуванні політик відновлення економіки та забезпеченні прозорості й підзвітності влади.

