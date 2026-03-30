Польща планує побудувати на польсько-українському кордоні сучасний електронний бар’єр, який, як очікується, підвищить безпеку країни та ефективність захисту від незаконного перетину кордону. Інвестиції, оцінені приблизно в 450 мільйонів злотих (105 млн євро), охоплять ділянку польського загону прикордонної охорони у районі річки Буг, повідомляє RMF24, пише УНН.

Як зазначається, “проєкт передбачає прокладання підземних кабелів для виявлення сейсмічних коливань, оптоволоконних кабелів для передачі даних та силових кабелів”. “Будуть встановлені наземні стовпи з камерами денного освітлення та тепловізійними камерами, які цілодобово контролюватимуть територію”, пише видання.

Усі дані з системи, як вказано, будуть надсилатися безпосередньо до центру спостереження в штаб-квартирі польського прикордонного підрозділу, де їх аналізуватимуть співробітники прикордонної служби країни. “Це рішення покликане забезпечити швидке реагування на будь-які спроби незаконного перетину кордону, а також на інші загрози”, – ідеться у повідомленні.

Інвестиційні витрати, оцінені приблизно в 450 мільйонів злотих, будуть покриті з кількох джерел, повідомляє видання. Одним із них є програма ЄС SAFE, але її реалізація у Польщі зіткнулася з перешкодою у вигляді президентського вето. Наразі тривають інтенсивні консультації щодо забезпечення решти коштів для проєкту, вказує видання.

Також вказано, що тривають переговори щодо можливих дат початку робіт, які залежатимуть від вибору підрядників та наявності фінансування.

Рішення про будівництво електронного бар’єру, як повідомляє видання, було ухвалено “через зростаючу загрозу, що виникла внаслідок збройної агресії росії проти України”. Польські служби наголошують, що “ситуація за східним кордоном Польщі є динамічною, а діяльність злочинних угруповань та збільшення кількості диверсійних актів у країні вимагають рішучих превентивних заходів”.

“Бар’єр призначений не лише для перешкоджання незаконному перетину кордону, але й для підвищення ефективності виявлення та реагування на будь-які інциденти, які можуть загрожувати національній безпеці”, – сказано у повідомленні.

Після оголошення тендеру розпочнеться процес вибору підрядника. Інтерес до проєкту високий, але остаточне рішення залежатиме від фінансових ресурсів та дотримання суворих технологічних вимог. Тендер передбачає можливість скасування, якщо не буде забезпечено належного фінансування.