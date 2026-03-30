Україна перепросила у Фінляндії за інцидент з безпілотником, який порушив повітряний простір країни 29 березня.

Про це сказав речник МЗС України Георгій Тихий, передає hromadske.

У міністерстві наголосили, що «в жодному разі жодні українські дрони» не спрямовувалися в бік Фінляндії. Найбільш вірогідною причиною падіння БпЛА на території країни є відхилення російськими системами РЕБ.

«Ми вже перепросили у фінської сторони за цей інцидент. Загалом поділяємо переконання разом із нашими фінськими друзями, що причиною як цього інциденту, так і загалом безпекових викликів у нашому регіоні є саме російська агресія проти України», — підкреслив Тихий.

Україна також ділиться з Фінляндією необхідною інформацією для зʼясування всіх обставин.

