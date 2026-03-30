У неділю іранський удар пошкодив електростанцію та опріснювальну станцію в Кувейті, що призвело до загибелі індійського робітника, повідомило міністерство електроенергетики, передає The Financial Times.

Речник міністерства заявив у понеділок, що команди працюють над усуненням пошкоджень та підтримкою операційної ефективності. Вона додала, що стабільність системи електропостачання та водопостачання є «головним пріоритетом».

Напад, який стався після удару по водосховищу на південному заході Ірану в суботу, є другим нападом на електростанції та водопостачання в Перській затоці з початку конфлікту. Минулого місяця було пошкоджено об’єкт у Бахрейні.

Аналітики в країнах Перської затоки, які залежать від поставок опрісненої води, заявили, що постійні напади на таку критичну інфраструктуру ознаменують значний загострення конфлікту.