Представники підприємництва Миколаївщини, які обрали спрощену систему оподаткування, у січні – лютому 2026 року сплатили до місцевого бюджету 291,9 млн грн єдиного податку.

Завдяки сумлінності підприємців – «спрощенців» місцеві громади області отримали єдиного податку на 28,4 млн грн більше, ніж за перші два місяці минулого року.

ДПС Миколаївщини намагається створювати комфортні умови для ведення підприємницької діяльності, у т.ч. підприємцям – «спрощенцям», покращувати сервісне обслуговування задля забезпечення динамічного розвитку малого підприємництва в регіоні та стабільних надходжень до місцевих бюджетів. Малий бізнес навіть у період воєнного стану залишається надійним партнером місцевого самоврядування.

Кошти від сплати єдиного податку спрямовуються на фінансування потреб територіальних громад, забезпечення соціального розвитку регіону та поліпшення інфраструктури.