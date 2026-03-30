Зеленський дещо переформатував формулу миру та гарантій, яка викликала таку гостру реакцію у Держсекретаря Рубіо. Але від цього сенс не змінився РФ та США вимагають виходу України з Донбасу.

Про це президент України повідомив, відповідаючи на запитання журналістів у чаті ОП.

Росія наполягає на виході України з неокупованих територій Донбасу для можливості мирної угоди. Позиція США передбачає надання гарантій безпеки лише укладення мирної угоди. От, власне, і вся суть вимог.

При цьому Зеленський додав, що не вважає, що перемовини зайшли в глухий кут:

-Для того, щоб бути сильними за столом перемовин, треба бути сильними на полі бою… Сьогодні ми набагато сильніші, ніж останні півроку.

Володимир Зеленський зазначив, що тристороння зустріч України, США та Росії відкладається через війну на Близькому Сході і зараз м’яч на боці Вашингтона та Москви:

-На сьогодні Америка запропонувала зустрітися в США. Росія сказала, в Америці вона не зустрічається. Росія запропонувала в Туреччині або Швейцарі… Америка сказала, що зараз переговорна група не виїжджає із США. Ми готові підтримати і США, і Швейцарію, і Туреччину, і будь-яку країну, окрім Росії та Білорусі.

Сказав президент і про можливість Великоднього перемир’я – але не ціною суверенітету.

– Нормальні люди, які поважають життя, говорять про припинення вогню і закінчення війни на все життя, а не на кілька днів. Але, безумовно, ми готові до будь-яких компромісів. Окрім компромісів з нашою, як я сказав, гідністю і суверенітетом.