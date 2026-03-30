Сьогодні під час спілкування із журналістами Володимир Зеленський заявив, що країни Близького Сходу загалом позитивно сприйняли український підхід до співпраці. За його словами, Україна готова допомагати тим державам, які готові підтримувати її у відповідь, передають Новини Live.

Під час візитів до Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару та Йорданії сторони обговорили довгострокову співпрацю, зокрема у сфері військових технологій. Йдеться про потенційні угоди терміном до 10 років. Серед ключових напрямків — розвиток MilTech, антибалістичний захист, а також енергетична підтримка, включно з постачанням пального.

Зеленський наголосив, що такі домовленості можуть стати історичними, адже раніше Україна не мала подібного рівня співпраці з цим регіоном.

Зеленський пояснив, чому не відвідав Ізраїль під час візиту на Близький схід: «Не було контактів».

За словами президента, підготовка візитів відбувалася у кілька етапів: спочатку — розмови з лідерами країн, далі — робота експертних груп, після чого формувалася база для переговорів і домовленостей.

З країнами Близького Сходу Україна обговорювала співпрацю щодо морських дронів і розблокування Ормузької протоки, підтвердив Зеленський.

За його словами, це частина ширших домовленостей, які передбачають не лише постачання технологій, а й передачу українського досвіду. Йдеться, зокрема, про застосування морських дронів і побудову ешелонованої системи оборони, а також досвід розблокування морських торговельних шляхів. Україна поділилася напрацюваннями щодо роботи Чорноморського коридору, який вдалося відновити попри війну.

Окремо сторони обговорювали можливість застосування такого досвіду для безпеки судноплавства в Ормузькій протоці.

Другий важливий напрям — стратегічні угоди щонайменше на 10 років. Вони передбачають не просто продаж окремих рішень, а комплексний експорт — систем оборони разом із технологіями, програмним забезпеченням і радіоелектронікою.

