Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.03.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 296 700 (+870) осіб
танків – 11 824 (+4) од.
бойових броньованих машин – 24 317 (+4) од.
артилерійських систем – 39 049 (+48) од.
РСЗВ – 1 708 (+1) од.
засоби ППО – 1 337 (+0) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 350 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 206 531 (+2 471) од.
крилаті ракети – 4 491 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 86 160 (+183) од.
спеціальна техніка – 4 105 (+0) од.
Дані уточнюються.