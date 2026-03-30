Сили безпілотних систем пояснили логіку своїх ударів по нафтовій галузі країни-агресорки. Їхні плани на основі математичних розрахунків підтверджують журналісти, аналітики й, на умовах анонімності, самі ж російські трейдери.

СБС у взаємодії з іншими складовими СОУ створюють найбільші перебої в постачанні нафтопродуктів у новітній історії РФ, наголошується ними у себе на фейсбуці, передає Еспресо.

“Порти Приморськ і Усть-Луга — ключові точки експорту нафти рф, через які проходить до половини російської нафти, що експортується морем. Разом із Кіришським і Ярославським НПЗ вони формують єдиний ланцюг: частина нафти йде на переробку, частина — на експорт. Після обмеження маршруту через “Дружбу” цей напрямок став ще критичнішим. Через нього проходить майже 30% видобутку, і швидко перенаправити такі обсяги неможливо”, — йдеться у повідомленні.

Ураження НПЗ і портової інфраструктури розриває цей ланцюг. Менше переробки, складніша логістика, а значить — перевантаження інших вузлів, пояснюють у СБС.

“Як наслідок — накопичення нафти, дефіцит потужностей і тиск на всю систему. У довшій перспективі це змушує противника зупиняти видобуток”, — впевнені у Безпілотних Системах.

До чого вже готуються росіяни

Пошкодження нафтоналивних портів Приморськ та Усть-Луга на Балтиці найсильніше вдарить по виробництву росіянами мазута, пише The Moscow Times з посиланням на агенцію Reuters, яка спілкувалася з російськими трейдерами.

Сумарна переробка нафти на Кінефі, ЯНОСі (“Ярославнафтопродукті”), Московському НПЗ та Рязанському НПЗ, за даними трейдерів, становить близько 55 мільйонів тонн.

Мазут, виробництво якого на перерахованих НПЗ становить від 18% до 35% від обсягу нафти, що переробляється, не знаходить попиту всередині РФ, тому заводам доводиться його експортувати, тоді як автобензин майже повністю споживає внутрішній ринок, дизпаливо — близько двох третин. Для НПЗ невивіз мазуту загрожує зупинкою, при цьому, якщо знизити його випуск за рахунок зменшення переробки, то пропорційно впаде випуск автобензину, що небажано в період сезонного зростання попиту на продукт, зазначають джерела.

Як розповідає CNN, посилаючись на російську державну інформаційно-пропагандистську агенцію ТАСС та прокремлівську московську газету “Комерсант”, оскільки українські страйки тривають, російський уряд готовий знову запровадити заборону на експорт бензину. Цей захід, який, вочевидь, набуде чинності з середи, 1 квітня, обговорюється віце-прем’єр-міністром Росії Олександром Новаком, а також галузевими міністерствами та нафтовими компаніями.

Уряд запровадив аналогічний захід у вересні минулого року, але скасував заборону в січні.

Мовою цифр

Український ТГ-канал Істребін.UA, який стежить за падінням російської економіки, наводить математичні підрахунки логіки українських ударів по нафтоналивних портах Приморська й Усть-Луга та “прив’язаних” до них НПЗ:

“Порт Приморськ та Усть-Луга забезпечують експорт сірчистої нафти з Сибіру. Раніше вона йшла на експорт “Дружбою”, але Україна “Дружбу” перекрила, Європа теж. Також на маршруті нафтопроводу стоять Ярославський НПЗ і Кіришський НПЗ, які відбирають нафту, і випускають нафтопродукти.

Тепер вважаємо відбір сирої нафти з нафтопроводу:

– Приморськ – експорт 1 млн бар/добу

– Усть-Луга – 0,7 млн б/д

– “Дружба” через Україну 0,2 млн б/д

– Кіришський НПЗ 0,4 млн б/д

– Ярославський НПЗ 0,3 млн б/д

Разом 2,6 млн б/д сирої нафти із загального видобутку 9,2 млн б/д, тобто. 28%.

Перенаправити такий обсяг до інших джерел просто неможливо.

Після заповнення всіх вільних ємностей ворог буде змушений глушити видобуток.

Мета у нас – через тривале блокування експорту та переробки змусити глушити видобуток на частині родовищ.

З 9,2 млн б/д нинішнього видобутку, якщо вдасться знизити видобуток на 1-2 млн, краще, звичайно, на 2 млн, буде просто ідеально”.

“Блокування потрібне на кілька місяців!” – наголошують автори блогу.