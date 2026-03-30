Стан здоров’я 83-річного колишнього президента США Джо Байдена критично погіршився через метастази в кістках, а медики припускають, що йому залишилося жити лічені місяці.

Як повідомляє RadarOnline, онкологічне захворювання простати перейшло у термінальну стадію, що візуально підтверджується виснаженим виглядом політика на останніх публічних заходах, пише Експерт.

Головний «нерв» ситуації — припущення лікарів про те, що Байден міг таємно боротися з хворобою ще під час перебування в Білому домі.

На думку доктора Стівена Квея, саме агресивна гормональна терапія стала причиною постійних падінь, втрати м’язової маси та когнітивних розладів, які спостерігав увесь світ. Рак увійшов у гіперметаболічну фазу, буквально «спалюючи» організм експрезидента зсередини.

Попри запевнення помічників про роботу над новими проєктами та проходження стандартного лікування, незалежні експерти налаштовані скептично.

Доктор Стюарт Фішер зауважив, що через низький рівень кисню та загальне виснаження організму «темний жнець уже поруч». Останні появи Байдена на людях, зокрема на похороні родички Кеннеді, лише підсилили чутки про невідворотність фіналу.

Наразі офіційний штаб колишнього лідера США не підтверджує термінальну стадію, наголошуючи на продовженні променевої терапії.

Однак джерела з Демократичної партії вже відкрито говорять про те, що виживання Байдена на даному етапі вимірюється не роками, а коротким проміжком часу, що створює напружену атмосферу навколо його політичної спадщини.