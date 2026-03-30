Дональд Трамп заявив, що хоче «забрати нафту в Ірану» і розглядає можливість захоплення стратегічно важливого острова Харг. Навіть попри те, що переговори з Іраном тривають — США перекидають тисячі військових на Близький Схід.

Про це пише The Financial Times і Zn.ua.

Трамп знову хоче нафту

Президент США сказав FT в інтерв’ю в неділю, що «волів би забрати нафту» порівнявши такий можливий крок із Венесуелою, де США, за його словами, мають намір контролювати нафтову галузь «безстроково» після захоплення в січні Ніколаса Мадуро.

Коментарі президента пролунали на тлі того, як американо-ізраїльська війна проти Ірану вкинула Близький Схід у кризу й підштовхнула ціни на нафту вгору більш ніж на 50% за місяць.

У понеділок вранці в Азії Brent піднялася вище 116 доларів за барель — майже до найвищого рівня від початку конфлікту.

Трамп заявив: «Чесно кажучи, для мене найкращий варіант — забрати нафту в Ірану, але деякі дурні люди в США кажуть: “Навіщо ви це робите?” Але це дурні люди».

Такий крок передбачав би захоплення острова Харг, через який експортується більша частина іранської нафти.

Трамп концентрує війська

Трамп нарощує американську військову присутність у регіоні: Пентагон наказав перекинути 10 тисяч військових, навчених захоплювати й утримувати територію.

Близько 3 500 військових прибули до регіону в п’ятницю, зокрема приблизно 2 200 морських піхотинців.

Ще 2 200 морпіхів прямують туди, а також до регіону наказано перекинути тисячі військових зі складу 82-ї повітрянодесантної дивізії.

Але штурм цього експортного хаба був би ризикованим: це підвищило б імовірність нових втрат серед американських військових, а також збільшило б вартість і тривалість війни.

«Можливо, ми візьмемо острів Харг, а можливо, і ні. У нас багато варіантів.

Це також означало б, що нам довелося б побути там на острові Харг певний час», — сказав Трамп.

На запитання про стан іранської оборони на острові Харг він відповів: «Я не думаю, що в них є якась оборона. Ми могли б дуже легко його взяти».

Однак, попри свої погрози захопити іранське нафтове виробництво, Трамп наголосив, що непрямі переговори між США та Іраном через пакистанських «посередників» просуваються добре.

На запитання, чи може найближчими днями бути досягнута угода про припинення вогню, яка дозволила б знову відкрити Ормузьку протоку — водний шлях, через який зазвичай проходить п’ята частина світових поставок нафти, — Трамп відмовився наводити конкретні деталі.

«У нас залишилося близько 3 000 цілей — ми вже завдали ударів по 13 000 цілях — і попереду ще пара тисяч цілей. Угоду можна було б укласти досить швидко».

Трамп заявив про подарунки від Ірану

Минулого тижня він заявив, що Іран пропустив через Ормузьку протоку 10 нафтових танкерів під прапором Пакистану як «подарунок» Білому дому.

Тепер, за його словами, кількість танкерів зросла вдвічі — до 20, однак оперативно перевірити це не вдалося.

«Вони дали нам 10. Тепер вони дають 20, і ці 20 уже рушили та йдуть просто посередині протоки».

Трамп додав, що Мохаммад Багер Галібаф, спікер парламенту Ірану й один із головних воєнних керівників країни, санкціонував додаткові танкери: «Саме він погодив для мене ці судна. Пам’ятаєте, я казав, що вони роблять мені подарунок?

І всі казали: “Який ще подарунок? Нісенітниця”. А коли вони про це почули, то прикусили язика, і переговори йдуть дуже добре».

Трамп заявив, що зміна режиму в Ірані вже відбулася

Трамп також заявив, що в Ірані вже відбулася «зміна режиму» після того, як на початку війни та в подальших ударах були вбиті багаторічний Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та багато інших високопосадовців.

«Люди, з якими ми зараз маємо справу, — це зовсім інша група людей… Вони дуже професійні», — сказав Трамп.

Трамп також повторив свої твердження, що Моджтаба Хаменеї, син Хаменеї та новий Верховний лідер Ірану, може бути або мертвим, або тяжко пораненим:

«Син або мертвий, або в надзвичайно тяжкому стані. Ми взагалі нічого про нього не чули.

Його більше немає».

Тегеран наполягає, що глава держави живий і перебуває в безпеці, після того як його відсутність на публіці спричинила припущення, що він зазнав тяжких поранень.