Нове дослідження, проведене в Лозанні, вперше виміряло, які гази, частки і мікроорганізми чотирилапі привносять у внутрішні приміщення.

Про це пише SWI, передає Інше ТВ.

Як повідомила Федеральна політехнічна школа Лозанни, отримані дані можуть лягти в основу точніших моделей процесів, що визначають якість повітря в приміщеннях. При цьому вплив людини на склад повітря в приміщеннях вивчено досить добре, тоді як внесок свійських тварин досі практично не враховувався.

Згідно з цим дослідженням, великий собака у стані спокою виділяє приблизно стільки ж вуглекислого газу (CO₂), скільки і доросла людина. Обсяг аміаку, що виділяється, також в цілому зіставний. Цей газ утворюється при розпаді білків і виділяється через шкіру і з повітрям, що видихається. Але найбільше впливають собаки на концентрацію зважених у повітрі біологічних і органічних частинок.

При струшуванні, чуханні або погладжуванні вони піднімають у повітря значну кількість пилу, пилку, рослинних залишків та мікроорганізмів. Великі собаки при цьому виділяють у два-чотири рази більше мікроорганізмів, ніж людина у тому самому приміщенні. По суті собаки заносять біологічний матеріал з вулиці в будинок і потім розносять його по приміщенню.

Однак підвищена різноманітність таких частинок не обов’язково є негативним фактором. Вчені підкреслюють це окремо: деякі дослідження вказують на те, що контакт з різними мікроорганізмами може сприяти розвитку та зміцненню імунної системи, особливо у дітей. Дослідники також проаналізували хімічні процеси, що відбуваються у приміщенні.

Озон, що надходить у квартиру з вулиці, реагує зі шкірними жирами людини, утворюючи нові сполуки — зокрема альдегіди та кетони. У цих реакціях важливу роль відіграє сквален компонент шкірного сала. Собаки самі сквален не виробляють. Однак при контакті з людиною частина шкірних жирів переноситься на їхню шерсть і потім теж може вступати в реакцію з озоном. Проте у приміщенні із собакою утворюється в середньому приблизно на 40% менше вторинних продуктів озонових реакцій, ніж у приміщенні лише з людиною.

Для своїх вимірів команда використовувала контрольовану екологічну камеру EPFL у Фрібурі. Було досліджено дві групи тварин: одна складалася з трьох великих собак (мастиф, мастиф Тибету і ньюфаундленд), інша — з чотирьох дрібних (чихуахуа). Інакше кажучи: якщо в будинку є собака, то склад повітря в ньому формується не лише людьми, і це не обов’язково гірше, просто собака вносить свої корективи. Результати цього дослідження опубліковано у науковому журналі Environmental Science & Technology.

Як повідомляло Інше ТВ, В Україні вже не можна постійно тримати собак на прив’язі – як оновилися стандарти догляду за домашніми тваринами