США не зацікавлені в тому, щоб Україна постачала свої технології і зброю напряму країнам Перської затоки, бо хочуть самі отримувати ці технології, а потім експортувати їх.

Так вважає народний депутат, член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін, про що він і сказав в ефірі Radio NV.

-Давайте дивитися правді у вічі. Сполучені Штати не так зацікавлені в тому, щоб Україна постачала свої технології, своє озброєння, свою продукцію, бо йдеться не тільки про озброєння, йдеться, наприклад, про комплекси РЕБ і РЕР. Це не є озброєнням в чистому вигляді, але це військова специфічна продукція, яка дуже важлива для боротьби з повітряними цілями, зокрема із БпЛА. Думаю, вони не зацікавлені, щоб країни Перської затоки, країни Близького Сходу, напряму отримували цю продукцію від України або створювали якесь спільне підприємство. Тому що вони радше зацікавлені у тому щоб отримати ці технології від України, а потім експортувати їх на країни Перської затоки. Бо ніхто не скасовував комерційних вигод, комерційних ризиків тощо.

Сполучені Штати зацікавлені в тому щоб все, що постачається в країни Перської затоки, постачали Сполучені Штати. Тут Україна не є винятком. Наприклад, коли свого часу – це навіть у відкритих джерелах було — такі країни як Франція й Італія обережно зондували грунт в країнах Перської затоки – чи готові вони закуповувати протиповітряні комплекси SAMP-T, американці дуже активно включилися, тому що вони зацікавлені в тому, щоб туди постачалися системи Patriot. Це звичайний ринок, це звичайні комерційні питання. І так було завжди, і особливо зараз, коли людина, яка очолює адміністрацію Білого дому, це людина, яку можна охарактеризувати в першу чергу словом комерсант.