Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.03.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 294 470 (+1 300) осіб
танків – 11 812 (+4) од.
бойових броньованих машин – 24 297 (+10) од.
артилерійських систем – 38 936 (+73) од.
РСЗВ – 1 707 (+7) од.
засоби ППО – 1 337 (+0) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 350 (+0) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 202 112 (+1 501) од.
крилаті ракети – 4 491 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 85 796 (+227) од.
спеціальна техніка – 4 105 (+5) од.
Дані уточнюються.