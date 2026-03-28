Очільник німецького уряду Фрідріх Мерц заявив, що президент США Дональд Трамп своїми діями на Близькому Сході провокує “масштабну екскалацію, яка становить загрозу для всіх, назалежно від того, чи стосується їх війна”, пише ЛБ.

Канцлер звинуватив Білий дім у відсутності реальних кроків до мирного вирішення протистояння з Іраном. Він прогнозує, що завершення війни не є справою найближчого часу.

Мерц також висловив сумнів у тому, що Вашингтону вдасться повалити іранський режим. На думку політика, спроба змінити владу в Тегерані може закінчитися невдачею, а зробити згортання ісламської республіки метою війни було “сумнівним рішенням”.