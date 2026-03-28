Багатократні влучання дронів FP-1 по Ярославському НПЗ у ніч на 28.03.2026 зафіксовані у РФ.

Як повідомляє Кіберборошно, у результаті атаки спостерігається горіння у трьох окремих зонах, зокрема:

горіння нафтопродуктів в районі естакади або виробничої установки, горіння газів унаслідок влучання в технологічну установку або естакаду.

Оскільки факельне господарство перебуває поза кадром, його штатна робота, яка могла б візуально нагадувати подібне горіння газів, у цьому випадку виключається.

Горить також резервуарний парк готової продукції та проміжних компонентів виробництва.

Ярославський НПЗ є шостим за потужністю нафтопереробним заводом у Росії. Нагадаємо, що вчора було зафіксовано успішне ураження безпілотниками другого за потужністю НПЗ у Росії — «Киришинефтеоргсинтез»