З 27 березня українці вже почнуть отримувати кешбек за січень через програму Національний кешбек. Виплати надійдуть на картки понад 4,1 млн користувачів. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки у п’ятницю, пише Кореспондент.

Також незабаром обіцяють розпочати виплати за лютий.

Від початку дії програми громадяни купили товарів з програми на понад 67,38 млрд грн.

З 1 березня програма працює за оновленою диференційованою моделлю, що передбачає два рівні кешбеку:

15% – на товари українського виробництва в категоріях із високою часткою імпорту: косметика та засоби гігієни, побутова хімія, товари для дому, для ремонту та будівництва, для тварин, канцелярія, одяг, взуття, а також тверді та м’які сири, деякі види макаронних виробів і круп.

5% – у сегментах, де українські виробники вже мають сильні позиції на ринку: солодощі, безалкогольні напої, аптечні товари, товари для саду та городу, снеки, консервовані та заморожені продукти, овочі та фрукти, риба та морепродукти, олія, м’ясо, молочні продукти (крім твердих і м’яких сирів), соуси та приправи.

Також з 20 березня діє програма кешбек на пальне. Українці можуть отримувати компенсацію вартості пального, придбаного на АЗС, що беруть участь у програмі:

15% – на дизель;

10% – на бензин;

5% – на автогаз.

Отримані кошти кешбеку можна використати на:

– оплату комунальних послуг;

– оплату поштових послуг;

– придбання продуктів харчування українського виробництва;

– придбання медичних виробів чи ліків українського виробництва;

– купівлю книжки чи іншу друковану продукцію;

– донат на благодійність, зокрема і на підтримку ЗСУ.