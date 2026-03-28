Ворог знову вдарив по цивільній інфраструктурі Одеси.

У Приморському районі зафіксовано влучання у дах будівлі пологового будинку. На щастя, персонал та пацієнтки встигли спуститися в укриття. Внаслідок атаки зафіксовано часткове руйнування між четвертим та п’ятим поверхами багатоповерхівки. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна будинків в різних частинах району.

На цю хвилину відомо про 10 постраждалих внаслідок ворожої атаки на місто. Двоє з них у важкому стані. Серед постраждалих є дитина. Їм надається необхідна допомога.

Персонал та пацієнти з пологового будинку евакуйовані.

У Приморському районі також зафіксовано пошкодження трьох закладів освіти.

У Хаджебейському районі — влучання в багатоповерхівку. Без постраждалих.

Також у приватному секторі сталося загорання житлових будинків.

Оновлено. Станом на 7:00, на жаль, відомо що внаслідок отриманих травм, у лікарні померла одна людина. Загалом постраждало 11 осіб, серед яких одна дитина. Усім пораненим надається необхідна медична допомога.