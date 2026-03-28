Тиск на Київ не призведе до швидкого закінчення війни. Про це в інтерв’ю Le Monde заявив Президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

За його словами, якщо Сполучені Штати Америки хочуть завершення війни, їм потрібно більше тиснути на рф.

Я вважаю, що якщо Сполучені Штати справді хочуть швидкого завершення цієї війни, то цього не вдасться досягти, чинячи більше тиску на Україну. Цього буде досягнуто, чинячи більше тиску на росію – сказав глава держави.

Він наголосив, що хоча конфлікт на Близькому Сході “відволікає увагу” від України, це не повинно призводити до того, що її союзники забудуть про важливість їхньої підтримки в конфлікті, який триває з 2022 року.