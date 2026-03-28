Уряд працює над цифровізацією ринку праці та планує запустити цифрову екосистему ринку праці “Обрій” навесні 2026 року, повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, пише Iнтерфакс.

“Ми розвиваємо людський капітал та формуємо сучасну політику зайнятості. Маємо цілісне бачення реформи ринку праці, є розроблена стратегія зайнятості до 2030 року. Вперше за багато років розробили і зараз обговорюємо з бізнесом прогноз потреб ринку праці в кадрах на наступні 10 років”, – сказав він під час “Години запитань” до уряду у Верховній Раді у п’ятницю.

Він додав, що всі дані, що стосуються взаємодії на ринку праці, будуть в єдиній системі “Обрій”, перший етап якої уряд планує планує запускати навесні.

Як повідомлялося, 29 жовтня 2025 року уряд на засіданні підтримав запуск нової екосистеми “Обрій”. Передбачається, що через “Дію” користувач зможе зареєструвати статус безробітного, оформити допомогу, офіційно звільнитися на тимчасово окупованих територіях та отримати грант до 15 тис. грн на перекваліфікацію. Крім того, система автоматично визначатиме, хто втратив роботу, і підбиратиме вакансії за навичками, досвідом і локацією (AI-matching).