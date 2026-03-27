28 березня у Миколаєві з 05:00 до 15:00 діятимуть тимчасові обмеження руху транспорту у зв’язку з проведенням фізкультурно-оздоровчого заходу «Забіг Миколаївщина».
Про це повідомили в Миколаївській міськраді, передає Інше ТВ.
На цей час окремі ділянки вулиць будуть визначені пішохідними зонами та перекриті для руху транспорту, зокрема:
вул. Героїв Рятувальників (від вул. Набережної до вул. Адміральської);
вул. Адміральська (від вул. Олексія Вадатурського до вул. Маріупольської; від вул. Захисників Миколаєва до вул. Маріупольської);
вул. Набережна (від вул. Героїв Рятувальників до вул. Олексія Вадатурського);
вул. Олексія Вадатурського (від вул. Набережної до вул. Адміральської);
вул. Соборна (від вул. Адміральської до Флотського бульвару);
Флотський бульвар (від вул. Соборної до Інгульського мосту).
На місцях встановлять тимчасові дорожні знаки та огородження. Патрульна поліція забезпечить безпеку та контроль за рухом.
Мешканців і гостей міста просять врахувати обмеження під час планування маршрутів.
