На алюмінієвому заводі “Русала” у Швеції пройшли обшуки. Було затримано топ-менеджерів компанії.

У шведському місті Сундсваль на алюмінієвому заводі компанії Kubal пройшли обшуки. Двох топ-менеджерів компанії затримано за підозрою в порушенні санкцій, повідомляє SVT.

Заступник гендиректора Kubal Йонас Ерікссон підтвердив, що в компанії проходять слідчі дії.

“Ми співпрацюємо з владою і надаємо запитувану інформацію”, – повідомив Ерікссон.

Проте затримані були у статусі «обґрунтованої підозри», тобто їм не було пред’явлено офіційного звинувачення. В результаті топ-менеджерів було відпущено.

Прокурор Сара Нільссон заявила, що підозри стосуються порушень санкцій ЄС починаючи з 2023 року і що йдеться про злочини, здатні завдати шкоди безпеці Швеції та Європи.

Завод Kubal контролюється російською алюмінієвою компанією “Русал”, заснованою Олегом Дерипаскою. До цього шведська партія Центру виступала з вимогою націоналізувати алюмінієвий завод Kubal.

Нагадаємо, що в Україні ВАКС націоналізував боксити і глинозем на МГЗ вартістю понад 2 млрд.грн.