Напередодні Дня Національної гвардії України, президент Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями НГУ, привітав їх із 12-ю річницею створення Нацгвардії, відзначив державними нагородами та вручив командирам підрозділів стрічки – почесні відзнаки «За мужність та відвагу» й стрічки з почесними найменуваннями.

Глава держави також вручив орден «Золота Зірка» Герою України старшому солдату Олександрі Давиденко.

Олександра Давиденко виконує бойові завдання на Донеччині й неодноразово вступала в бій з окупантами, які намагалися прорвати українські позиції. У січні на Покровському напрямку особисто ліквідувала чотирьох ворожих піхотинців і ще двох поранила, відбиваючи російський наступ. Ворог відступив, але здійснив артилерійський і мінометний обстріл українських позицій. Попри поранення Олександра Давиденко евакуювала пораненого побратима з поля бою.

Що відомо про Давиденко

“Вперше в історії Національної гвардії України звання Героя України присвоєно жінці – кулеметниці Олександрі Давиденко з позивним “Вирва”, – зазначив спікер Нацгвардії Музичук.

За його словами, Давиденко – це колишня журналістка із Запоріжжя, яка добровільно приєдналася до Сил оборони України з перших днів повномасштабного вторгнення росіян.

Спочатку Олександра служила у в/ч 3033, а з 2024 року у батальйоні “Свобода” на Донецькому напрямку. Під час боїв за населений пункт Спірне на Донеччині провела 42 дні в тактичному оточенні армії РФ.