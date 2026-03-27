У ніч на 27 березня (з 18:00 26 березня) противник атакував 102 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 60 із них – “шахеди”.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 93 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотники інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.