РФ намагається використати світову енергетичну кризу для збільшення поставок російських енергоресурсів на ринок Європи.

Про це РБК-Україна повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

За даними української розвідки, керівництво РФ розробило комплексний план повернення на енергетичний ринок Євросоюзу. До його реалізації залучені представники російської влади всіх рівнів.

План заходів готувався ще раніше на тлі ескалації становища в Перській затоці. Відголоском цього с оприлюднене публічно “попередження” російського диктатора Володимира Путіна на засіданні колегії ФСБ від 24 лютого 2026 року щодо підготовки підриву газопроводів “Турецький потік” та “Голубий потік” в Чорному морі.

В цьому контексті увага звертається на невипадковість звинувачень України в “енергетичному тероризмі” з боку постпреда РФ в ООН Василя Небензі на засіданні Ради безпеки 23 березня.

Російські ЗМІ масово поширили його тезу: “Не припиняються напади на об’єкти експортної інфраструктури, що забезпечує постачання російського газу по “Турецькому потоку” і “Голубому потоку”. За останні дні здійснено атаки БПЛА на компресорну станцію “Руська” в Краснодарському краї, “Козача” і “Берегова””.

Роль спецслужб Росії

Особлива роль в реалізації задумів Кремля відводиться спеціальним службам РФ. Так, ними розроблено плани заходів для збільшення поставок російських енергоресурсів на ринок ЄС.

Для реалізації зазначеного сценарію розглядається можливість проведення комплексу активних заходів для посилення дефіциту вуглеводнів в країнах Європи.

Зокрема, опрацьовуються варіанти призупинення функціонування “Турецького потоку” та нафтопроводу “Тенгіз-Новоросійськ”, які постачають енергоресурси в інтересах країн Європи, під приводом їх пошкодження через удари українських дронів.

За оцінками РФ, призупинення роботи зазначених трубопроводів дозволить завдати збитків західним енергетичним компаніям, створити дефіцит сировини в ЄС, що спричинить значне зростання цін на нафту. Зрештою, Єврокомісія буде змушена пом’якшити санкції щодо енергосектору РФ “під тиском об’єктивних обставин”.