Президент України Володимир Зеленський розпочав несподіваний візит до регіону Перської затоки, прагнучи запропонувати досвід своєї країни у боротьбі з безпілотниками в обмін на оборонну підтримку, – пише Bloomberg.

У четвер, оголосивши про свій приїзд до Саудівської Аравії, Зеленський заявив, що планує провести «важливі зустрічі». «Ми цінуємо підтримку та підтримуємо тих, хто готовий працювати з нами заради безпеки», – сказав він.

За словами джерел, знайомих з цим питанням, які відмовилися залишитися анонімними, український лідер не уточнив деталі поїздки, яка передбачає його відвідання інших країн регіону.

Про це повідомляє AFP у четвер з посиланням на неназваного високопосадовця, Україна має намір підписати угоду про повітряну безпеку з Саудівською Аравією.

Київ намагається використати свій досвід у війні з використанням безпілотників з початку війни в Ірані, відправляючи команди до Перської затоки для консультацій щодо перехоплення атак, які завдали шкоди енергетичній інфраструктурі в регіоні.

Президент України запропонував обміняти досвід на підтримку в отриманні дорогих і дедалі дефіцитніших ракет американського виробництва, які є єдиною ефективною зброєю проти високошвидкісних російських балістичних снарядів.

Зеленського в Саудівській Аравії супроводжує його головний переговірник Рустем Умеров, який очолював українську делегацію в регіоні на початку цього місяця. Україна направила команду з понад 200 військових спеціалістів до кількох країн Близького Сходу, щоб допомогти їм захиститися від безпілотників, запущених Іраном на тлі протистояння зі США.

Візит відбувається на тлі того, як Київ намагається отримати нові зобов’язання від союзників по НАТО щодо закупівлі критично важливої ​​зброї американського виробництва. Вирішальний кредит Європейського Союзу для України в розмірі 90 мільярдів євро (104 мільярди доларів США) також був поставлений у підвішене становище через угорське вето.