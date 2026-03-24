Від початку повномасштабної російської війни проти України, за підтвердженими даними ООН, загинуло понад 15 тисяч цивільних, зокрема 775 дітей.

Про це заявила в понеділок заступниця генсека ООН з політичних питань Розмарі Дікарло на засіданні Ради Безпеки, передає власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку.

«Управління Верховного комісара ООН з прав людини підтвердило, що в Україні було вбито 15 364 цивільні особи, включно з 775 дітьми. Ще 42 144 цивільні, серед яких 2588 дітей, зазнали поранень», – сказала Дікарло, наголосивши, що кількість жертв, імовірно, значно вища.

За її словами, лише в лютому цього року щонайменше 188 цивільних загинули і 757 були поранені, що на 45% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Заступниця генсека також вказала на зростання кількості атак на залізничну та транспортну інфраструктуру України.

Вона наголосила, що масовані удари по енергетичній інфраструктурі України взимку поставили енергосистему країни на межу повного колапсу.

«Знищено 60% потужностей з видобутку газу й пошкоджено всі теплові електростанції країни, що призвело до постійних перебоїв з електроенергією, опаленням і водопостачанням по всій країні», – сказала Дікарло.

Вона також зазначила, що й Російська Федерація повідомляє про атаки, які впливають на цивільне населення та інфраструктуру на її території, однак ООН не може перевірити ці повідомлення через брак доступу.

Крім того, Дікарло зазначила, що у світі досі перебуває понад 6,7 млн українських біженців, і понад 3,7 млн є внутрішньо переміщеними особами.

За її словами, загальні збитки від війни вже оцінюються у сотні мільярдів доларів, а для відновлення та відбудови Україні упродовж наступного десятиліття знадобиться 588 млрд доларів.

Дікарло також наголосила на необхідності притягнення винних до відповідальності за злочини, скоєні під час війни.

«Страждання і руйнування, спричинені війною в Україні, ніколи не можуть бути виправдані. Чим довше триває війна, тим смертельнішою вона стає», – заявила заступниця генсека.