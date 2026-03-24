У Німеччині перед судом постане 53-річна українка, яку обвинувачують у вбивстві свого співмешканця. Він помер внаслідок отруєння. Прокуратура інкримінує їй умисне вбивство.

Про це йдеться у повідомленні stern, передає ТСН.

Що відомо про справу українки у Німеччині

За даними слідства, у листопаді 2024 року жінка нібито зробила онлайн-замовлення у компанії, що базується в Україні, високотоксичної речовини — сульфату талію.

У січні 2025 року вона, за версією обвинувачення, підмішала отруту в їжу або напій своєму партнеру. Речовина є безбарвною, без запаху та смаку, що ускладнює її виявлення.

Стан жертви та перебіг подій

Після отруєння чоловікові стало зле. Спочатку симптоми нагадували грип, однак його стан швидко погіршився. Його госпіталізували, а згодом він впав у кому та помер від поліорганної недостатності. У такому стані одночасно відмовляють декілька життєво важливих органів, зокрема, нирки, печінка, легені.

Лікарі спочатку не запідозрили отруєння, тому точний діагноз не було встановлено одразу. Лише після смерті з’явилася версія про можливе застосування токсичної речовини.

Мотив і судовий процес

Слідство вважає, що мотивом злочину могла стати зрада з боку чоловіка 2024 року.

Наразі заплановано сім судових засідань, під час яких мають допитати 48 свідків і п’ять експертів. Дочка загиблого виступає як цивільна сторона обвинувачення.

«Вирок у справі очікується на початку травня 2026 року», — йдеться у повідомленні.