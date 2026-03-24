Ділимось покроковим рецептом салату “Рум’яна Марфа” з буряка з ароматними спеціями та кунжутом, який ідеально підійде і на свято, і на кожний день. Ми його підгледіли у Добрих новинах.

Здавалося б, що може бути банальнішим за салат із буряка? Але, якщо додати до нього потрібні приправи, можна отримати справжню ресторанну страву.

Так, наприклад, сьогодні у цій статті досвідчені кулінари поділилися рецептом швидкого і смачного салату “Рум’яна Марфа” з глибоким і насиченим смаком. Салат підкорює з першої ложки, тож гості просто закочують очі від задоволення!

Саме тому візьміть хутчіше цей рецепт на замітку до 8 Березня або будь-якого іншого свята. Адже простий салатик буде мати значно більший успіх, ніж складні багатошарові шедеври за святковим застіллям!

Інгредієнти:

600 грамів буряка (варений, запечений або сирий);

3 зубчики часнику;

2 столові ложки кунжуту;

3 столові ложки рослинної олії;

2 столові ложки яблучного оцту 6%;

2 чайні ложки меду або цукру;

2/3 чайної ложки солі;

1 чайна ложка меленого коріандру;

1 чайна ложка сухого майорану;

чорний і гострий перець (за смаком).

Порядок приготування:

Для цього рецепта підійде навіть сирий буряк, але з вареним салат вийде ніжніший.

Крок перший із трьох:

Буряк натираємо на тертці для овочів або на корейській тертці. Додаємо сіль, цукор (або мед) і яблучний оцет. Дуже ретельно перемішуємо основу.

Крок другий із трьох:

Додаємо до буряка пропущений через прес часник і всі сухі спеції: коріандр, майоран, чорний і гострий перець. Вливаємо рослинну олію і ще раз перемішуємо, щоб аромати з’єдналися.

Крок третій із трьох:

На суху, розігріту сковороду висипаємо кунжут. Постійно помішуючи, прогріваємо його до золотистого кольору і появи горіхового запаху. Додаємо гарячий кунжут у салат і ще раз перемішуємо.

Якщо салат готувався із вареного або запеченого буряка, його можна подавати вже через 15 хвилин (цього цілком достатньо, щоб спеції і буряк “подружилися”). Якщо ж використовувався сирий буряк, рекомендується дати салату настоятися 12 годин у холодильнику. Тоді він промаринується і стане м’якшим. Приємного апетиту!