Ділимось покроковим рецептом салату “Рум’яна Марфа” з буряка з ароматними спеціями та кунжутом, який ідеально підійде і на свято, і на кожний день. Ми його підгледіли у Добрих новинах.
Здавалося б, що може бути банальнішим за салат із буряка? Але, якщо додати до нього потрібні приправи, можна отримати справжню ресторанну страву.
Так, наприклад, сьогодні у цій статті досвідчені кулінари поділилися рецептом швидкого і смачного салату “Рум’яна Марфа” з глибоким і насиченим смаком. Салат підкорює з першої ложки, тож гості просто закочують очі від задоволення!
Саме тому візьміть хутчіше цей рецепт на замітку до 8 Березня або будь-якого іншого свята. Адже простий салатик буде мати значно більший успіх, ніж складні багатошарові шедеври за святковим застіллям!
Інгредієнти:
- 600 грамів буряка (варений, запечений або сирий);
- 3 зубчики часнику;
- 2 столові ложки кунжуту;
- 3 столові ложки рослинної олії;
- 2 столові ложки яблучного оцту 6%;
- 2 чайні ложки меду або цукру;
- 2/3 чайної ложки солі;
- 1 чайна ложка меленого коріандру;
- 1 чайна ложка сухого майорану;
- чорний і гострий перець (за смаком).
Порядок приготування:
Для цього рецепта підійде навіть сирий буряк, але з вареним салат вийде ніжніший.
Крок перший із трьох:
Буряк натираємо на тертці для овочів або на корейській тертці. Додаємо сіль, цукор (або мед) і яблучний оцет. Дуже ретельно перемішуємо основу.
Крок другий із трьох:
Додаємо до буряка пропущений через прес часник і всі сухі спеції: коріандр, майоран, чорний і гострий перець. Вливаємо рослинну олію і ще раз перемішуємо, щоб аромати з’єдналися.
Крок третій із трьох:
На суху, розігріту сковороду висипаємо кунжут. Постійно помішуючи, прогріваємо його до золотистого кольору і появи горіхового запаху. Додаємо гарячий кунжут у салат і ще раз перемішуємо.
Якщо салат готувався із вареного або запеченого буряка, його можна подавати вже через 15 хвилин (цього цілком достатньо, щоб спеції і буряк “подружилися”). Якщо ж використовувався сирий буряк, рекомендується дати салату настоятися 12 годин у холодильнику. Тоді він промаринується і стане м’якшим. Приємного апетиту!