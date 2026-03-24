Першим етапом, починаючи з вечора 23 березня, були запущені ударні БпЛА. Основний удар прийшовся на Запоріжжя, Полтаву та Шостку. Декілька годин міста були під прицільною атакою. Також декілька БпЛА атакували Київ, також група БпЛА була спрямована на Івано-Франківщину, повідомляє Монітор.

По Полтаві та Запоріжжю ворог спрямував щонайменше 8х балістичних ракет комплексів Іскандер з Таганрогу та Брянська.

Додатково атакував КАБами Шостку та Харківщину.

Під світанок з району Каспійського моря було запущено групи крилатих ракет повітряного базування Х-101. КР були спрямовані на Хмельницьку та Житомирську області.

Відомо, що під час атаки були влучання у житлову забудову.

Нагадуємо, що не варто наближатись і тим паче торкатись будь-яких фрагментів, які знаходяться на землі після бойової роботи.

Навіть частина дрона може зберігати на собі вибухові елементи, що не здетонували.

Викликайте ДСНС — бережіть себе.