Кримінальний суд Ніцци розгляне справу підрядника, який без дозволів проводив роботи з вибухівкою під час будівництва вілли двох колишніх українських народних депутатів, один із яких — Сергій Льовочкін.

Про це пише Le Figaro.

У Сен-Жан-Кап-Ферра роботи нібито проводилися без дозволу на будівництво та з використанням вибухівки на розкішній віллі, що належить двом проросійським українським членам парламенту у вигнанні. Слухання заплановано на понеділок вдень у Кримінальному суді Ніцци.

Вілла розташована на шикарному бульварі Шарля де Голля в самому серці не менш відомого – і охоронюваного – місця Сен-Жан-Кап-Ферра (Приморські Альпи).

Розкішна вілла, оцінена приблизно в сорок мільйонів євро, належить двом українським членам парламенту, включаючи Сергія Льовочкіна, який придбав її на початку 2010-х років. Колишній керівник адміністрації президента Януковича та член парламенту від проросійської опозиційної групи, 53-річний чоловік покинув рідну країну безпосередньо перед початком війни в Україні в лютому 2022 року. Його статки оцінювалися в 202 мільйони доларів, згідно з Kyiv Post у 2021 році, що включало його до числа п’ятдесяти найбагатших людей в Україні.

Басейн, викопаний динамітом

Незадовго до цього, як повідомляється, роботи на віллі проводилися майже два роки, з 2014 по 2016 рік, без будь-якого попереднього дозволу. Роботи включали розширення одного з басейнів, розташованих у підвалі резиденції, за допомогою динамітних шашок, точніше, Nonex. Крім того, вибухівка, про яку йде мова, нібито зберігалася поблизу резиденції без будь-якого дозволу чи захисту. Дерева також були зрубані без попереднього повідомлення.

Згідно з інформацією Le Figaro, колишній працівник, який сам скаржився на ці умови, повідомив про цю незаконну діяльність до відділу планування мерії та префектури ще у 2019 році. За його словами, повідомлення було зафіксовано Департаментом територій та моря, і мерія, як повідомляється, запевнила його, що не отримувала жодного дозволу на будівництво. Державні служби нарешті втрутилися у справу у 2021 році, коли мер вперше відвідав місце. Два роки по тому обшук, проведений жандармерією, нібито призвів до виявлення вибухових шашок, які так і не були видалені з початку будівельних робіт.